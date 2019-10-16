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Ev sahibi yaşlı kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli, tutuklandı

DHA

- SİNOP'ta, tartıştığı ev sahibi Sebahat Türk'ü (89) bıçaklayarak öldüren Ümit U. (32), tutuklandı.
Olay, pazartesi günü saat 16.30 sıralarında, Kaleyazı Mahallesi Koca Sokak'taki Şentürk Apartmanı'nda meydana geldi. Sebahat Türk ile kiracısı Ümit U. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit U., mutfaktan aldığı bıçakla Türk'ü bıçaklayıp kaçtı. Sebahat Türk'ün çığlıkları üzerine komşuları, daireye koştu. Türk'ü kanlar içinde bulan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Sebahat Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Türk'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.
Bir süre sonra polise teslim olan Ümit U., ilk ifadesinde "Bir anda gözüm döndü, bıçakladım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit U., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine kondu. 

SİNOP

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:19
  • GÜNEŞ 06:45
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:26
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