S\u0130NOP ta\u00a0tezg\u00e2hlarda 20 liradan sat\u0131\u015fa sunulan hamsinin fiyat\u0131 5 liraya geriledi. Bal\u0131k\u00e7\u0131lar, fiyat\u0131 d\u00fc\u015fen hamsiye talebin az oldu\u011fundan yak\u0131n\u0131yor.Karadeniz de 1 Eyl\u00fcl de ba\u015flayan av sezonuyla bal\u0131k\u00e7\u0131 tezg\u00e2hlar\u0131 da hamsi ve palamut ile doluyor. Sezon ba\u015f\u0131nda hamsiden ve palamuttan umdu\u011funu bulamayan bal\u0131k\u00e7\u0131lar, deniz suyunun so\u011fumas\u0131yla son g\u00fcnlerde bol miktarda hamsiyle k\u0131y\u0131ya d\u00f6n\u00fcyor. Hamsinin kilo fiyat\u0131, 20 liradan 5 liraya gerilerken, bal\u0131k\u00e7\u0131lar ise, fiyat\u0131 son haftalarda borsa gibi ini\u015fli \u00e7\u0131k\u0131\u015fl\u0131 seyreden hamsiye t\u00fcketicilerin yo\u011fun talep g\u00f6stermesini bekliyor.\u00a0Bal\u0131k\u00e7\u0131 Mert Kanal, hamside fiyat\u0131n 5 liraya kadar indi\u011fi ancak talebin az oldu\u011funu belirterek, Av yasa\u011f\u0131 bittikten sonra hamsi fiyatlar\u0131 20 TL\u00b4den ba\u015flad\u0131. Bu hamsi, Marmara hamsisiydi. Karadenizlinin yemedi\u011fi hamsilerdi. Karadeniz\u00b4de hamsinin ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 20 TL\u00b4den 15\u00b4e, daha sonra 10 TL, 7,5 TL oldu. Birka\u00e7 g\u00fcnd\u00fcr de hamsi 5 TL\u00b4ye kadar d\u00fc\u015ft\u00fc. Hamsi fiyat\u0131 iyi, umar\u0131z sat\u0131\u015flar\u0131m\u0131z da iyi olur dedi. HAMS\u0130DE F\u0130YAT\u00a0\u0130N\u0130P \u00c7IKTI Bal\u0131k\u00e7\u0131 Olcay Karabulut da, erken ba\u015flayan hamsi sezonuyla vatanda\u015flar\u0131n hamsiye doymaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek, Hamsi tezg\u00e2hlarda bol, ama sat\u0131\u015f bak\u0131m\u0131ndan azald\u0131. Vatanda\u015f, Eyl\u00fcl\u00b4\u00fcn 4\u00b4\u00fcnden beri hamsi yiyor. Palamut olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in hamsi erken ba\u015flay\u0131nca vatanda\u015f da biraz doymu\u015f oldu. Hamside fiyat inip \u00e7\u0131kt\u0131. Fiyatlar bir g\u00fcn 15 TL, bir g\u00fcn 5\u00a0TL olunca ister istemez vatanda\u015f da biraz tepki yaparak geri \u00e7ekildi. Hamsinin i\u00e7ine \u00e7a\u00e7a girdi\u011fi zaman hamsinin sonu geldi demektir. Bu hamsi y\u0131lba\u015f\u0131n\u0131 bulmaz. Hamsi olmay\u0131nca mezgit, barbunya gibi dip av\u0131na devam ederiz diye konu\u015ftu.\u00a0