Sinop’ta sağlık yatırımları

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, toplam maliyeti 292 milyon 996 bin 65 TL olan, 121 bin 254 m2 kapalı alan, 658 yatak kapasitesi artışı sağlayan, 1. ve 2. basamak Sinop sağlık yatırımlarının devam ettiğini söyledi.

Maviş, Gerze ve Dikmen sağlık yatırımlarının inşaatlarının devam ettiğini belirterek, proje maliyeti 4 milyon 40 bin 320 TL olan ve 1735 m2 kapalı alana sahip olan Gerze Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu yapımında yüzde 96 oranında fiziki gerçekleşmenin sağlandığını ifade etti.

Proje maliyeti 6 milyon 106 bin 500 TL olan ve 1340 m2 kapalı alana sahip Dikmen Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda yüzde 10 fiziki gerçekleşme sağlandığını dile getiren Maviş, Erfelek, Türkeli, Durağan ve Saraydüzü sağlık yatırımlarının ise ihale aşamasında olduğunu kaydetti. Maviş, ihalesi tamamlanıp değerlendirme aşamasında veya ihale aşamasında olan 4 sağlık yatırımının bulunduğunu bildirdi.

Maviş, 2002 yılında 3 olan ambulans sayısının 2019 yılında 42’ye yükseldiğini, acil sağlık hizmetleri istasyon sayısının ise 2’den 20’ye çıkarıldığını, 2002 yılında helikopter veya uçak ile hasta nakli yapılamazken 2019 yılı itibariyle 162 vakada helikopter ve uçak ile naklin sağlandığını açıkladı.

SİNOP 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:05

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.