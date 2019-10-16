Türkeli’de terör bahanesiyle 32 bin lirası dolandırıldı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, telefon dolandırıcısı tarafından terör bahanesiyle kandırılan adam, evinde bulunan bilezikleri bozdurarak 32 bin lirasını dolandırıcıya kaptırdı.

Edinilen bilgiye göre, telefonda kendisini jandarma başçavuş olarak tanıtan bir şahıs, ilçede yaşayan 57 yaşındaki Mehmet D.'yi aradı. Telefon dolandırıcısı, Barış Pınarı Harekatı'nı bahane ederek, Mehmet D.'den terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle para istedi.

Tuzağa düşen Mehmet D., evinde bulunan 44 bin lira değerindeki bilezikleri bozdurarak dolandırıcının söylediği hesaba yatırdı. Dolandırıcının yeniden para yatırmasını istemesi üzerine şüphelenen Mehmet D., bankaya giderek, paranın yatırıldığı hesapta kalan 12 bin lirayı kurtardı. Mehmet D. ardından emniyete başvurdu. Polis ekipleri, dolandırıcının yakalanması için çalışma başlattı.

SİNOP 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:19

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