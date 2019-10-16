Sinop’ta öğrenci sevisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

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Sinop’ta öğrencileri taşıyan servis ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9'u öğrenci 13 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza 16.45'te sanayi mevkisinde meydana geldi. Samsun istikametinden Sinop'a doğru gelen Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Ulvi K. yönetimindeki 57 S 0111 plakalı minibüs ile Yılmaz B.'nin kullandığı 57 KF 226 plaka otomobil çarpıştı. Kazada, Dmitriy B., Kardelen Cemre U., Beyza Huriye T., Yaren K., Ceren Sıla B., Umutcan A., Baha B., İzgi U., Bartun Şahin K., servis sürücünün oğlu Erim Tuğrul K. ve diğer araçta bulunan Sevgi Balcı yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada, hafif şekilde yaralanan öğrencilerin sevk edildikleri hastanede ayakta tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildikleri bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

SİNOP 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:05

YATSI 19:26

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