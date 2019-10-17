11 kilogramlık levrek yakaladılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

11 kilogramlık levrek yakaladılar

İHA

Sinop'ta amatör balıkçılar Engin Balcı ve Ali Balcı zıpkınla 11 kilogram ağırlığında levrek yakaladı.
Sinop'ta zıpkınla avlanan 11 kiloluk levrek yüz güldürdü. Amatör balıkçı Engin Balcı ve Ali Balcı tarafından, İnceburun sahillerinde avlanan 11 kiloluk levrek, kilosu 70 liradan satışa sunuldu. İlkbaharda sürüler halinde İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e çıkan ve Karadeniz sahillerinde avlandıktan sonra sonbaharda tekrar boğaza geri dönen levrekler kıyı balıkçılarınca ve amatör balıkçılar tarafından zıpkınla avlanıyor.
Konu ile ilgili açıklama yapan amatör balıkçı Engin Balcı, "Sportif olarak yaptığım bir iş denize dalmak. Her zaman yaptığım bir iş değil. Daldık denize. Kısmetimizde bu 11 kilogramlık levrek varmış” dedi.

SİNOP

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:21
  • GÜNEŞ 06:46
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

12 Sporcu yılın EN'leri Ödülünü Aldı
YEREL HABERLER 12 Sporcu yılın EN'leri Ödülünü Aldı
Kıyı balıkçıları palamut bolluğundan memnun
YEREL HABERLER Kıyı balıkçıları palamut bolluğundan memnun
İsfendiyar Dağları'nın saklı güzelliği: Türkeli Hacıağaç Yaylası
YEREL HABERLER İsfendiyar Dağları'nın saklı güzelliği: Türkeli ...
Türkeli’de polis, telefon dolandırıcılığına karşı broşür dağıttı
YEREL HABERLER Türkeli’de polis, telefon dolandırıcılığına karşı ...
16 yaşında testis kanserine yakalandı
YEREL HABERLER 16 yaşında testis kanserine yakalandı
Sinop’ta öğrenci sevisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
YEREL HABERLER Sinop’ta öğrenci sevisi ile otomobil çarpıştı: 13 ...
Öğrenci servisi trafik levhasına çarptı: 9 yaralı
YEREL HABERLER Öğrenci servisi trafik levhasına çarptı: 9 yaralı
Türkeli’de iki futbol kulübünden "birleşme" kararı
YEREL HABERLER Türkeli’de iki futbol kulübünden "birleşme" kararı
Türkeli’de terör bahanesiyle 32 bin lirası dolandırıldı
YEREL HABERLER Türkeli’de terör bahanesiyle 32 bin lirası ...
Sinop’ta sağlık yatırımları
YEREL HABERLER Sinop’ta sağlık yatırımları
Tarihi Boyabat Panayırı başladı
YEREL HABERLER Tarihi Boyabat Panayırı başladı
Sinop’tan Barış Pınarı Harekâtı’na destek
YEREL HABERLER Sinop’tan Barış Pınarı Harekâtı’na destek
Talep azalan hamside fiyatlar düşüşte
YEREL HABERLER Talep azalan hamside fiyatlar düşüşte
Ev sahibi yaşlı kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli, tutuklandı
YEREL HABERLER Ev sahibi yaşlı kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli, ...
Sinop’ta silajlık mısır hasadına başlandı
YEREL HABERLER Sinop’ta silajlık mısır hasadına başlandı
Ev sahibini öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Ev sahibini öldüren zanlı tutuklandı
Çakıl yüklü kamyonun ezdiği mühendis Onur, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Çakıl yüklü kamyonun ezdiği mühendis Onur, ağır ...
Zift yüklü tanker alev aldı
YEREL HABERLER Zift yüklü tanker alev aldı
Sinop'ta mantar toplama zamanı
YEREL HABERLER Sinop'ta mantar toplama zamanı
Okulda yangın ve kurtarma tatbikatı
YEREL HABERLER Okulda yangın ve kurtarma tatbikatı
Sinop’ta asfalt çalışması
YEREL HABERLER Sinop’ta asfalt çalışması
Anadolu’nun Alkatrazı restore edilecek
YEREL HABERLER Anadolu’nun Alkatrazı restore edilecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X