Meclis üyelerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Sinop'un Türkeli İlçe Belediye Meclis Üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin başkanlığında belediye toplantı salonunda olağanüstü toplanan Türkeli Belediye Meclisi, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutların ve halkın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdi.

Meclis üyelerinin oy birliğiyle hazırlanan destek bildirisi Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin tarafından okundu. Bildiride şu sözlerde yer verildi:

"Suriye hududumuzu ve sınırlarımız boyunca uzanan toprakları PKK/ PYD/ YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırarak güvenli bir koridor oluşturmak Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Barış Pınarı Harekâtımız başlamıştır.

Öncelikle bilinmelidir ki bu Harekat evrensel hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) Güvelik Konseyinin terörle mücadele kararları ve BM Sözleşmesi'ndeki meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmış olup, bu harekat Türkiye için bir tercih değil zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır.Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir.

Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye'nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dahil olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriye halkının geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır.

Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir.Özellikle terör örgütü PKK/ PYD / YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz.Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatında da bölgesinde yeni bir iklimin oluşumuna izin vermeyecektir.

Bu çerçevede Belediye Meclisi olarak Barış Pınarı Harekatı'nda Ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimiz ve ülkemizin bekasıdır. Barış Pınarı Harekatı'nın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerlerimize muvaffakiyetler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

