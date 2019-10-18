Sinop’ta İmam Hatipliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sinop Kültür Merkezinde gerçekleşen programa Sinop Vali Yardımcısı Murat Girgin, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, AK Parti Sinop İlçe Başkanı Faruk Şanoğlu, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Kur’anı Kerim tilaveti ile devam etti. Ardından programın açılış konuşmasını yapan Sinop Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı İsmail Aksoy, “Bir milletin varlığını devam ettirebilmesinin en esaslı faaliyetlerinden birisi de sahip olduğu medeniyet unsurlarını sonraki nesillere aktarmasıdır. Medeniyetin devam ettirilmesi yollarından önemlisi de eğitim faaliyetleridir. Medrese ve mekteple başlayıp okullarda ve üniversitede devam eden eğitim kurumlarımız içinde yer alan ve kuruluşunun üzerinden yüz yıldan fazla bir zaman geçen imam hatip okulları, milletin sahip olduğu maddi ve manevi kültürün genç nesillere aktarıldığı ilmin ve fennin okutulduğu müesseseler olmuştur ve olmaya devam edecekti” dedi.

Aksoy açıklamalarının devamında, “İmam Hatip okullarında okulların da görev alan idareci öğretmen ve emek verenler bir görevi ifa etmenin ötesinde bir nesli ihya ve bir milleti etme gayesiyle, dava aşkı ibadet samimiyetiyle çalışmışlardır. Dinine vatanına bayrağına ve mukaddesatına bağlı bireyler olarak milletin sinesinde yerlerini almışlardır. Sinop Önder İmam Hatipliler Derneği olarak amacımız öğrencilerimizin ufkunu açmaya yardımcı olmak, düşünen, okuyan, yorumlayan, sorgulayacak şekilde, öğrencilerimizin yetişmesinde maddi ve manevi olarak yanlarında olmak ve tüm ülkemiz gençlerine örnek olacak gençlerin yetişmesine yardımcı olmaktır” diye konuştu.

Aksoy’un açıklamalarının ardından program şiirler ile devam etti.

SİNOP 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:02

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.