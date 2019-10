KAHEV’in iyiliği Sinop’a ulaştı

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), ülkenin dört bir yanındaki okullara iyilik dağıtmaya tüm hızıyla devam ediyor.

21 bin kadın hekim üyesi bulunan Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı ülkenin dört bir yanındaki öğrencilere dokunarak burs imkanları sağlayan, okullarda tadilat, kütüphane, atölye, robotik laboratuvar bir çok farklı destekler vererek, ulaşabildikleri kadar her yerde okullara destek veren bir kuruluş.

Sinop İl Temsilcisi, Gerze Halk Sağlığı Merkezinde görev yapan Uzman Doktor Emel Üstün, Sinop Tangal köyünde bulunan Tangal İlköğretim Okuluna ulaştı. Çevre köylerden taşımalı gelen 81 öğrencinin olduğu Tangal İlköğretim Okuluna, Zeka Oyunları Sınıfı yaptırılarak hediye edildi. Çok amaçlı bir sınıf haline getirilen alanda zeka oyunlarının yanı sıra, müzik ve spor aletleri, geniş bir kütüphanesi, öğrencilerin eğitimi için bir çok materyal yer alıyor. Sinop’un yaşayan son köy okullarından biri olduğu için burayı tercih ettiklerini belirten Üstün, “Buraya birçok köyden çocuklar taşımalı olarak geliyor.

Tangal İlkokulu Sinop’ta köy okulu olarak kalan son okullardan birisi. Buradaki çocuklar yazın köylerinde çalışan, hayvan güden, tarlada ailesine yardım eden çocuklar. Her birisi pırlanta gibi, hepsinin gözlerinin içi gülüyor. İnanıyorum ki bu okulda, bu çocuklardan geleceğe mükemmel bireyler yetişecek. Amacımız buradaki çocuklara dokunup, eğitimlerine biraz olsun katkı sağlayabilmekti. Öğretmenlerin hepsi özverili ve işlerini çok severek yapan öğretmenler, öğrenciler zaten her birisi birbirinden değerli. Yaptığımız bu sınıfla öğretmenlerimize ve öğrencilerimize katkı sağlayacağımıza inanıyoruz” diyerek ülkenin dört bir tarafındaki her öğrencinin eşit şartlar altında eğitim görebilmesi için KAHEV adına ellerinden geldiğince, özverili çalıştıklarını belirtti.

Bunun Sinop’ta bir ilk olduğunu belirten Üstün, kendinden sonra da buranın Sinop halkı tarafından sahiplenmesi ve devamının gelmesini istediğini belirtti. Açılışta Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan başta olmak üzere, okul müdür, öğretmen ve öğrenciler hazır bulundu.

