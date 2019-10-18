Sinop il genel meclisi, 'Barış Pınarı Harekâtı'na’ destek verdi

Sinop İl Genel Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek için başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'na destek açıklamasında bulundu.

Sinop İl Genel Meclisi toplantı salonunda meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleşen basın açıklamasında İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, "Öncelikle bilinmelidir ki bu harekât, Türkiye’nin bir tercihi değildir, bir zorunluluktur. Çünkü sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridoru ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güven vaat etmektedir. Özellikle terör örgütlerinin eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demokratik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat’ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve huzuruna katkı sunacağına inanıyoruz. Allah, ordumuza ve askerimize yardımcı olsun." dedi.

Ardından söz hakkı alarak kürsüde konuşan meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili kendi görüşlerini aktararak, Türk askerine sonuna kadar destek verdiklerini ifade etti.

SİNOP 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:02

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.