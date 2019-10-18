Sinop'un ormanlarından fesleğen mantarı fışkırıyor.

Sinop'un Erfelek ilçesi köylerindeki mantarlar toplanıp hem sofralarda yerini alırken hem de geçim kaynağı oluyor.

Ziraat Mühendisi Göksel Demirel konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ormanlarımızdan çıkan mantarlar çiftçilerimizin de geçim kaynağı oluyor. Bu yıl fiyatlar tavan yaptı. Kısa sürede kilogram fiyatı ikiye katlanan mantarlar köylerde yaşayan çiftçilerimiz için de önemli bir gelir kapısı oldu. Erfelek’ten direkt olarak yurt dışına ihraç edilen mantar dolaylı olarak ülkemize de gelir getiren bir kalem oldu" dedi.

Ayrıca, Demirel Fesleğen mantarının kilogramının 40 TL’den satışa sunulduğunu belirtti.

SİNOP 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:22

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