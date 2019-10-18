Sinop’ta tarihi eser kaçakçığı zanlıları adliyede

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Sinop’ta tarihi eser aramak için yaptıkları kaçak kazı sırasında suçüstü yakalanan 4 kişiden 2’si yakalanarak adliyeye çıkarıldı.

Sinop’un Erfelek ilçesinde jandarma ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu, kepçe ve çeşitli kazı aletleri ile tarihi eser aramak için yaptıkları kaçak kazılar esnasında 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Yakalanan 4 kişi, cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. Şahıslardan 2’si Erfelek jandarma ekiplerince Sinop Adliyesine sevk edildi.

SİNOP 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:22

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