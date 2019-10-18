Kaybolan bankacıyı arama çalışmaları sürüyor

Sinop'un Gerze ilçesinde 3 gün önce kaybolan 30 yaşlarındaki bankacı Samet Türk’ü arama çalışmaları devam ediyor.

Gerze ilçesinde, 15 Ekim Salı günü saat 20.00'den sonra kendisinden haber alınamayan ve bir kamu bankasında çalışan Samet Türk’ü arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Son olarak Sinop Saraydüzü'nden çıktığı görülen Türk’ün aracı Yenikent köyü Töngel Sokağı’nda terk edilmiş vaziyette bulundu. Kaybolduğunun fark edilmesinin ardından kolluk kuvvetleri başta olmak üzere AFAD ve sahil güvenlik balık adamları denizde arama kurtarma çalışmalarına başladı. 72 saattir devam eden arama çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanamadı.

Sahil güvenlik ekibinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

SİNOP 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:02

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.