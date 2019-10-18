Sinop un Boyabat \u0130l\u00e7e Belediye Meclis \u00dcyeleri, Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 na destek verdi. Boyabat Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u015eefik \u00c7ak\u0131c\u0131 ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda belediye toplant\u0131 salonunda ola\u011fan\u00fcst\u00fc toplanan Boyabat Belediye Meclisi, F\u0131rat \u0131n do\u011fusunda ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleri PKK\/PYD\/YPG ve DEA\u015e \u0131n varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 sonland\u0131rmak, \u00fczere ba\u015flat\u0131lan Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 na tam destek verdi. Meclis \u00fcyelerinin oy birli\u011fiyle haz\u0131rlanan destek bildirisi Boyabat Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u015eefik \u00c7ak\u0131c\u0131 taraf\u0131ndan okunarak \u015fu ifadelere yer verildi: \u00dclkemiz, F\u0131rat\u2019\u0131n do\u011fusunda ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleri PKK\/PYD\/YPG ve DEA\u015e\u2019\u0131n varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 sonland\u0131rmak, hudutlar\u0131m\u0131z\u0131n ve halk\u0131m\u0131z\u0131n g\u00fcvenli\u011fini sa\u011flamak, bir bar\u0131\u015f koridoru tesis ederek Suriyeli karde\u015flerimizin bir an \u00f6nce kendi topraklar\u0131na, evlerine d\u00f6n\u00fc\u015flerini sa\u011flamak \u00fczere Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harek\u00e2t\u0131^ n\u0131 ba\u015flatm\u0131\u015ft\u0131r. \u00d6ncelikle bilinmelidir ki; bu harek\u00e2t T\u00fcrkiye bir tercih de\u011fil, zorunluluktur. \u00c7\u00fcnk\u00fc s\u0131n\u0131r\u0131m\u0131z\u0131n hemen yan\u0131 ba\u015f\u0131nda olu\u015fturulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan ter\u00f6r koridorunun \u00fclkemiz i\u00e7in olu\u015fturdu\u011fu tehdit ortad\u0131r. Bir ter\u00f6r koridoru olu\u015fturma hesaplar\u0131n\u0131 bozan ve bekam\u0131z\u0131 g\u00fcvence alt\u0131na Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harek\u00e2t\u0131, ayn\u0131 zamanda t\u00fcm b\u00f6lgeye huzur ve g\u00fcvenlik vaat etmektedir. Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131, b\u00f6lgeye d\u00f6n\u00fck okyanus \u00f6tesi dizayn giri\u015fimlerine de bir cevap niteli\u011findedir. \u00d6zellikle ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\/PYD\/YPG eliyle de\u011fi\u015ftirilmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan b\u00f6lgenin demografik yap\u0131s\u0131n\u0131 ger\u00e7ek haliyle muhafaza ederek F\u0131rat\u2019\u0131n do\u011fusu ba\u015fta olmak \u00fczere t\u00fcm b\u00f6lgenin bar\u0131\u015f ve istikrar\u0131na katk\u0131 sunaca\u011f\u0131m\u0131za inan\u0131yoruz. B\u00f6lgenin tarihi, toplumsal ve k\u00fclt\u00fcrel de\u011ferlerine sahip \u00e7\u0131kan T\u00fcrkiye, Zeytin Dal\u0131 ve F\u0131rat Kalkan\u0131 harekatlar\u0131nda oldu\u011fu gibi Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 b\u00f6lgesinde de yeni bir iklimin olu\u015fumunu sa\u011flayacakt\u0131r. \u00dclkemizin bu harekat ile ger\u00e7ekle\u015ftirmeyi ama\u00e7lad\u0131\u011f\u0131 en \u00f6nemli hususlardan biri de Suriye\u2019nin toprak b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn korunmas\u0131d\u0131r. T\u00fcrkiye ba\u015f\u0131ndan beri \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcn Suriye\u2019nin toprak b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcnden ge\u00e7ti\u011fini savunmu\u015ftur. \u015eu anda ger\u00e7ekle\u015ftirilen harek\u00e2t, bu ama\u00e7 i\u00e7in de \u00f6nemli bir ad\u0131md\u0131r. T\u00fcrkiye Cumhuriyeti, Suriye halk\u0131n\u0131 ve T\u00fcrk halk\u0131n\u0131n g\u00fcvenli\u011fini, refah\u0131n\u0131 ve huzurunu istemektedir. Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harek\u00e2t\u0131 bu \u00e7er\u00e7evede de\u011ferlendirilmelidir. Bu \u00e7er\u00e7evede, Boyabat Belediye Meclisi olarak, Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harek\u00e2t\u0131nda \u00fclkemizin ve Kahraman Mehmet\u00e7i\u011fimizin yan\u0131nda oldu\u011fumuzu bildiriyoruz. \u0130nan\u0131yoruz ki g\u00fcn, her t\u00fcrl\u00fc siyasi g\u00f6r\u00fc\u015f ayr\u0131l\u0131klar\u0131n\u0131 bir kenara b\u0131rakarak bir ve beraber olma g\u00fcn\u00fcd\u00fcr. \u00c7\u00fcnk\u00fc s\u00f6z konusu olan milli g\u00fcvenli\u011fimizdir, \u00fclkemizin bekas\u0131d\u0131r. Harek\u00e2t\u0131n ba\u015far\u0131 ile tamamlanaca\u011f\u0131na y\u00fcrekten inan\u0131yor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz.