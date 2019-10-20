Kurtalan Ekspres, Sinop'ta konser verdi

"Bir taşla on kuş vuruldu"

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Sinop’ta Barış Manço'nun kurduğu Anadolu rock grubu Kurtalan Ekspres konser verdi.

Sinop Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki konserdeki rock grubu, Barış Manço ve Cem Karaca'nın birbirinden güzel parçalarını seslendirdi. İki saat süren konserde şarkılara, dinleyiciler de coşkuyla eşlik etti.

SİNOP 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:59

YATSI 19:20

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