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Erfelek'te “Bir adım, at hayata hareket kat” yürüyüşü

İHA

Sinop'un Erfelek ilçesinde günlük spor aktivitelerine alışkanlık kazandırmak ve yürümenin önemine dikkat çekmek için genç yaşlı her yaştan katılım ile "Bir adım, at hayata hareket kat" yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Erfelek'te “Bir adım, at hayata hareket kat” yürüyüşü

Sinop’un Erfelek ilçesinde günlük spor aktivitelerine alışkanlık kazandırmak ve yürümenin önemine dikkat çekmek için genç yaşlı her yaştan katılım ile “Bir adım, at hayata hareket kat” yürüyüş etkinliği düzenlendi.
Düzenlenen etkinliğe katılan Erfelek Kaymakamı Eyyüp Batuhan Ciğerci, yaptığı konuşmada; “Etkinliğimizin amacı bir farkındalık oluşturarak günlük hayatımızda hareket etmenin, spor yapmanın, günlük belirli ölçüde yürümenin sağlığımız açısından önemine dikkat çekmektir. Günlük yaşantımızda bazı zamanlar çok hareket etmediğimiz, günlük spor aktivitelerinden uzak kaldığımız oluyor. Sağlığımız açısından günlük belirli bir mesafe yürüyüşün faydalarını anlatmak amacıyla her telden vatandaşımızla birlikte yürüdük. Umarız bu yürüyüş bir günlük olarak kalmaz, her gün yürürüz. Hepinize sporlu, hareketli günler diliyorum” dedi.
Etkinliğe Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Üyesi Nihat Çetinkaya, AK Parti Geçlik Kolları Başkanı Tayfun Çökeren, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Şahin, Jandarma Komutanı Hakan Aşar, İlçe Emniyet Amiri İlker Yasin Şişman, Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Çınar, Ziraat Odası Başkanı Ali Koca ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SİNOP

22 Ekim 2019 Salı

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