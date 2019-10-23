Sinop’ta 16 bin 50 dekar tarım arazisi sulandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olduğunu belirten DSİ Genel Müdürlüğü, bu nedenle sulama tesisleri inşasında en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ettiğini ifade etti. Son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları ve üretim deseninin çeşitlenmesinin çiftçi gelirlerinde doğrudan artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” dedi.

Sinop’ta nisan ayında başlayan sulama sezonu tamamlandığını belirten Aydın, “2019 yılı sulama sezonunda Sinop ve ilçelerinde 16 bin 50 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Bu 16 bin 50 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 47,39 milyon TL katkı sağlandı” dedi.

Aydın, DSİ olarak tarım arazilerinin sulanmasında kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve su tasarrufu sağlanmasını önemsediklerini belirterek, çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

SİNOP 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

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