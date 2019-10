AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, "Kamu ihalelerinin doğrudan temin yoluyla yapılması ve bunu yaparken de kamu yararının gözetilmemesi durumlarını ayrıntılı olarak ele alacağız" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop'ta yayın yapan 12 gazetenin tüm yerel gazetelerin aynı manşetle, birçok kurumun yasal olmayan bir şekilde pazarlık ya da doğrudan alıma gitmelerine ortak bir tavırla tepki göstermeleri üzerine AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş açıklama yaptı.

15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan ve Sinop’un tüm yerel gazetelerinde aynı anda yayımladığı ortak deklarasyona destek veren Nazım Maviş, basının toplumun vicdanı ve sesi olduğunu ifade ederek, bundan sonra adım atma sırasının kendilerinde olduğunu dile getirdi. Nazım Maviş sözlerini şöyle sürdürdü: "Yerel gazetelerimizin ve radyolarımızın karşılaştığı ilan sorununu bizler de yakından takip ediyoruz. Resmi ilanlar ve bu ilanların yayınlanması konusunda ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi için Basın İlan Kurumumuz başta olmak üzere ilgili diğer kurumlarımızla görüşerek bir farkındalık oluşturulmasına biz de her türlü desteği vereceğiz. Basınımızın güçlendirilmesi ve yayın hayatını özgürce sürdürmesi için gereken her türlü katkı ve desteği her zaman vermeye hazırız" diye konuştu.

Sinop basınının ortak manşet yayımlayarak büyük bir farkındalığa ve dikkat çeken bir dayanışmaya imza attığını belirten Maviş, “Yaşanan bu süreçte dayanışmasını ve birlikteliğini daha da arttıran Sinop basınımızı bir kez daha kutluyorum. Bu birliktelik basınımızı daha da güçlü kılmış ve diğer tüm basın kuruluşlarına ilham vermiştir. Bu süreçte elbette basınımız üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Artık adım atma sırası bizde. Kamu ihalelerinin doğrudan temin yoluyla yapılması ve bunu yaparken de kamu yararının gözetilmemesi durumlarını ayrıntılı olarak ele alacağız. Kamu ilanlarının adil, şeffaf ve güvenli bir şekilde duyurulmasında basınımızın etkin rolünü çok iyi biliyoruz. Kamu kurumlarımızın yöneticileri ile yapacağımız görüşmeler doğrultusunda; kamu yöneticilerimizin resmi ilanlarını yerel gazeteler yoluyla duyurması, doğrudan alım yönteminin zorunluluklar dışında kullanılmaması hususunda gerekli uyarıları yapacağız. İnşallah basınımızın ilan alabilme imkanı bu farkındalıkla daha da güçlenecektir" şeklinde konuştu.

Bu arada CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ile Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ve bazı sivil toplum kuruluşları da yayınladıkları mesajlarla yerel basına destek verdi.

