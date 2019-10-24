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Belediye araç filosuna bir yenisi daha eklendi

İHA

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'in girişimleri sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe olarak alınan 2019 model Otokar Atlas marka sıkıştırmalı çöp toplama aracı Türkeli Belediyesi'ne kazandırıldı.

Belediye araç filosuna bir yenisi daha eklendi

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'in girişimleri sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe olarak alınan 2019 model Otokar Atlas marka sıkıştırmalı çöp toplama aracı Türkeli Belediyesi'ne kazandırıldı.
Hizmet kalitesinin artırılmasında, aynı zamanda yakıt tasarrufu yapabilmek için acil ihtiyaç olarak görülen sıkıştırmalı çöp toplama aracı için 15 Temmuz Demokrasi Meydanında tören düzenlendi.
Düzenlenen törene, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'in yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
İlçe Vaizi Muhammed Bulutoğlu tarafından yapılan dua ile çöp toplama aracı için kurban kesimi yapıldı.
Hurdalık halde bulunan belediye araç filosuna 6 ay içerisinde 2 yeni araç kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Veysel Şahin, eksik olan araçlar için de girişimlerde bulunulduğunu ve en kısa zamanda belediye araç filosuna kazandırılacağını belirterek, Türkeli İlçesine hayırlı olmasını diledi.
Şahin, şıkıştırmalı çöp toplama aracını belediyeye kazandırılmasında büyük emeği olan AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş'e ve AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun'a teşekkür etti.

SİNOP

24 Ekim 2019 Perşembe

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