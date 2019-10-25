Sinop'ta yüksek gerilim hattına havadan müdahale

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Sinop'ta yüksek gerilim hattında oluşan arıza, helikopterli ekip tarafından havadan tamir edildi.

Sinop Üniversitesi Rektörlük yerleşkesindeki yüksek gerilim hattında oluşan arızayı incelemek için, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) tarafından Samsun’dan helikopter gönderildi. Gelen helikopterin sepetiyle görevliler aşağıya sarkıtıldı. Yüksek gerilim hattını görevliler havadan kısa sürede tamir etti, ardından hava yoluyla geri döndü.

SİNOP 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:51

YATSI 19:13

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