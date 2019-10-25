Amatör balıkçılara yunus sürprizi

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SİNOP'ta liman içi sahilinde balık avına çıkan amatör balıkçılar, yunus sürpriziyle karşılaştı. Bir süre balıkçı tekneleri arasında yüzen yunus, daha sonra gözden kayboldu.

Karadeniz'de av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından balıkçılar, ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Sinop'ta liman içi sahilinde, sandal ve takayla balık avına çıkan amatör olta balıkçıları, yunus sürpriziyle karşılaştı. Balıkçılar ağla avlanırken, yunus da istavrit avlamaya çalıştı. Batıp çıktığı suda ilerleyen yunus, kıyıda avlanan balıkçıların da ilgi odağı oldu. Bir süre balıkçı tekneleri arasında yüzen yunus, daha sonra açıklara doğru ilerleyip, gözden kayboldu.



SİNOP 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:56

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İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:51

YATSI 19:13

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