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Boyabat'ta trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Boyabat'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 11.30 sıralarında Durağan'dan Boyabat’a seyir halinde olan İbrahim Kurt (34) idaresindeki 06 RSN 21 plakalı hafif ticari araç, BoyabatDurağan yolu İncir köyü mevkisinde aynı istikamette seyir halinde olan Hamza Okutucu'nun kullandığı 55 AVU 84 plakalı hafif ticari araca sağ kısımdan çarptı. Kazada yaralanan İbrahim Kurt, 112 acil servis ekipleri tarafından Durağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİNOP

25 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:29
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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