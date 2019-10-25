Boyabat'ta trafik kazası: 1 yaralı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.30 sıralarında Durağan'dan Boyabat’a seyir halinde olan İbrahim Kurt (34) idaresindeki 06 RSN 21 plakalı hafif ticari araç, BoyabatDurağan yolu İncir köyü mevkisinde aynı istikamette seyir halinde olan Hamza Okutucu'nun kullandığı 55 AVU 84 plakalı hafif ticari araca sağ kısımdan çarptı. Kazada yaralanan İbrahim Kurt, 112 acil servis ekipleri tarafından Durağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİNOP 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

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