Sinop un Boyabat il\u00e7esinde Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131\u011fa kar\u015f\u0131 al\u0131nmas\u0131 gereken \u00f6nlemler ve trafik konular\u0131n\u0131n ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 huzur toplant\u0131s\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Boyabat Orman \u0130\u015fletme M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc toplant\u0131 salonunda ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131da \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ali Asker Bayar toplant\u0131ya kat\u0131lan kurum m\u00fcd\u00fcr\u00fc,personeli, STK temsilcileri ve muhtarlara uyar\u0131larda bulunarak, kurum i\u00e7i ve \u00f6nlerinde birlikte hareket etmenin \u00f6nemini vurgulad\u0131. Birlikte ve dikkatli hareket ederek vatanda\u015flar\u0131 doland\u0131r\u0131c\u0131lara kar\u015f\u0131 korumalar\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi. Doland\u0131r\u0131c\u0131lar\u0131n hangi y\u00f6ntemleri kulland\u0131\u011f\u0131na dair \u00f6rnekler veren Bayar, bilgisayar ekran\u0131ndan doland\u0131r\u0131c\u0131lar taraf\u0131ndan ma\u011fdur edilen vatanda\u015flar\u0131n konu\u015fma videolar\u0131n\u0131 izletip, b\u00f6yle bir durumla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131nda hi\u00e7 vakit kaybetmeden 155 i arayarak kendilerine haber verilmesini istedi. Toplant\u0131da ayr\u0131ca il\u00e7edeki asayi\u015f, trafik ve g\u00fcvenlik konular\u0131nda davetlilerin soru ve g\u00f6r\u00fc\u015fleri dinlenerek al\u0131nabilecek \u00f6nlemler konu\u015fuldu. Toplant\u0131ya, Boyabat Belediye Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 H\u00fcseyin Ceylan, \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Polis Merkezi Amir Vekili Komiser Mehmet \u00d6zcan, \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Trafik Tescil ve Denetleme B\u00fcro Amiri Vekili Burak Bozlak, \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ba\u015fpolisi Merdi\u015fah \u015eent\u00fcrk, STK temsilcileri, kurum ve kurulu\u015f temsilcileri ile k\u00f6y muhtarlar\u0131 kat\u0131ld\u0131.