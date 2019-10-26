Sinop'ta taş yüklü kamyonda yangın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sinop'ta taş yüklü kamyonda yangın

DHA

SİNOP'ta seyir halinde alev alan taş yüklü kamyon itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, dün gece saatlerinde Sinop-Boyabat karayolu Derecuma mevkiinde meydana geldi. Tekin Küçük idaresindeki 57 AB 305 plakalı taş yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı. Kamyondan inen sürücü itfaiyeye haber verdi. Isınan balatalardan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Yoldan geçen sürücüler, yangın tüpleri ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Sinop Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Kamyonda maddi hasar meydana geldi.

SİNOP

26 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:30
  • GÜNEŞ 06:57
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boyabat Emniyetinden Huzur Toplantısı
YEREL HABERLER Boyabat Emniyetinden Huzur Toplantısı
Erfelek’te cuma sabahları çorba ikramı
YEREL HABERLER Erfelek’te cuma sabahları çorba ikramı
Barış Ayhan, can dostlarıyla
YEREL HABERLER Barış Ayhan, can dostlarıyla
Boyabat'ta trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Boyabat'ta trafik kazası: 1 yaralı
Amatör balıkçılara yunus sürprizi
YEREL HABERLER Amatör balıkçılara yunus sürprizi
Sinop'ta yüksek gerilim hattına havadan müdahale
YEREL HABERLER Sinop'ta yüksek gerilim hattına havadan müdahale
Türkeli'ne yeni kaymakam
YEREL HABERLER Türkeli'ne yeni kaymakam
145 yıllık cami, ziyaretçiler tarafından ilgi odağı olmaya aday
YEREL HABERLER 145 yıllık cami, ziyaretçiler tarafından ilgi odağı ...
Belediye araç filosuna bir yenisi daha eklendi
YEREL HABERLER Belediye araç filosuna bir yenisi daha eklendi
Sinop’ta İl Engelli Meclisi Eğitim Semineri
YEREL HABERLER Sinop’ta İl Engelli Meclisi Eğitim Semineri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X