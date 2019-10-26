Yaralı katır emin ellerde

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Sinop'un Türkeli ilçesinde, yaralı vaziyette bulunan sahipsiz katır, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Direkli köyünde yaralı halde bulunan sahipsiz katır, vatandaşlar tarafından Sinop Hayvanseverler Derneğine bildirilmesi üzerine dernek yetkilileri harekete geçti.

Dernek üyesi Esra Çakır tarafından yetkililere bildirilmesi üzerine, Türkeli Kaymakamlığı, İlçe Jandarma komutanlığı personeli ve Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine giderek, karnından yaralı ve kanaması olan katırı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine sevk ettiler.

SİNOP 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:30

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