Türkeli'de "Sabah Namazı Gençlik Buluşmaları"

Sinop'un Türkeli ilçesinde, her yıl ekim ile nisan ayları arasında her hafta cumartesi günleri yapılan "Sabah Namazı Gençlik Buluşmaları" başladı.

Türkeli ilçesi Güzelyurt Mahallesindeki Fatih Camisi'nde yapılan "Sabah Namazı Gençlik Buluşmaları"na başlandı. Fatih Camisi İmam Hatibi Atilla Şentürk, her hafta cumartesi günleri sabah namazı programı düzenlediklerini belirterek, "4 yıldır özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için fayda sağladığını düşündüğümüz sabah namazı programlarımız, bu yıl da ekim ayı itibarıyla başladı. Sabah namazı buluşmalarına çok önem veriyoruz, çünkü sabah namazı, özellikle çocuklarımız ve gençlerimizin camiye gelerek manevi ikliminin güzelliğini yaşamaları bizler için çok anlam ifade ediyor. Programda sabah namazı sonrası hayırsever vatandaşların desteğiyle namaza gelen misafirlerimize ikramlarda bulunuyoruz, güzel ve sıcak bir ortam oluşuyor" dedi.

