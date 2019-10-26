Karadeniz'de zargana balıkçıların yüzünü güldürdü

Karadeniz’de avlanmaya başlanan zargana balığı, hamsi ve palamuttan sonra en çok rağbet gören balık oldu.

Türkiye’nin en kuzeyi Sinop’ta, balıkçı tezgahlarına gelmeye başlayan zargana, balıkçıların yüzünü güldürdü. Sinoplu balıkçı Olcay Karaduman, erken başlayan hamsi sezonuna doyan Karadenizlilerin, yeni avlanmaya başlayan bol fosfor içeren zargana balığına yöneldiğini ifade etti. Karaduman, “Zargana çok meşhur bir balıktır. Bu aylarda çıkmaya başlar. Genelde az yakalanır fakat herkesin yılda en az 2 defa yemesi lazım. Gözlere çok faydalı bir balık türüdür. En çok fosfor içeren balıklardan biridir, sağlıklıdır” dedi.

Sinop’ta balıkçı tezgâhlarında zargananın kilogramının 20 TL’den satıldığını belirten Karaduman, “Geldiği zaman 300400 kilo arasında geliyor, hemen bitiyor. Kalan balığı da İstanbul, Ankara gibi şehirlere gönderiyoruz. Hem ızgara hem de tavada yenebilir ama buğlaması daha güzel olur. Izgarada da fazla pişmeden sulu şekilde yenmesini tavsiye ederiz" diye konuştu.

SİNOP 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:50

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.