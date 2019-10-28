Sinop’ta Cumhuriyet Bayramı, çelenk töreniyle başladı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıldönümü dolayısıyla Sinop Valiliği Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Sinop Valisi Köksal Şakalar tarafından valilik çelenginin sunulmasının ardından, Belediye Başkanı Barış Ayhan tarafından Belediye Başkanlığı çelengi sunuldu. Çelenklerin sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.

Törene ayrıca, Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Personel Bnb. Cevdet Alper Batu, Cumhuriyet Başsavcı V. Enes İslam Karaismailoğlu, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Faruk Kıl, Sinop Barosu Başkanı Hicran Kandemir, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

SİNOP 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:33

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