Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına büyük ilgi

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SİNOP'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Sinop Valisi Köksal Şakalar´ın makamında tebrikleri kabulü ile başladı. Törene Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kamu kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İskele Meydanı'nda süren resmi törende, öğrencileri şiir okudu, yöresel halk oyunu gösterileri sundu. Gösteriler, tören alanını dolduranlar tarafından ilgiyle izlendi. Vali Şakalar'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı konuşmasının ardından tören, önce öğrencilerin sonra da resmi ve sivil araçların geçişiyle sona erdi.



SİNOP 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:46

YATSI 19:07

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