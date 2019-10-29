Türkeli'de 29 Ekim kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Türkeli ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama programı düzenlendi. Programa, İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar İlhan, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Kaymakam Konak, konuşmasında, “Emanet olarak aldığımız Cumhuriyetimizi koruma ve yaşatmayı kendimize en önemli görev bilmeliyiz. Bizler bu inançla, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkma kararlılığında olacağız. Onu, kahraman ecdadımızı, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, milletimizin kalbinde ve gönlünde hep yaşatacak ve onları asla unutmayacağız. Vatandaşlarımızın her daim mutlu hissettiği güçlü bir Türkiye hedefine ulaşmak için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından müzik gösteriler ve halk oyunları gösterisi sahnelendi. 125. Yıl Gazi Anaokulu öğrencileri, yaptıkları gösterinin ardından "asker selamı" vermesi, programa katılanlardan büyük alkış aldı.

Programda, günün anlam ve önemini hitaben öğrenciler tarafından hazırlanan ve derece alan kompozisyon ve şiirler okundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçemizde düzenlenen çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrenciler, protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi. Akabinde hazırlanan "Esnaf Korteji"yle program son buldu.

SİNOP 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

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