Boyabat'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Boyabat'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

İHA

Sinop'un Boyabat ilçesinde Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Boyabat'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.
Boyabat Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen kutlama töreni İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy ve Belediye Başkanı Şefik Çakıcı tarafından törene katılan öğrenciler ve halkın bayramını kutlamalarıyla başladı.
İstiklal Marşı'nın okunuşu ardından Kaymakam Aksoy, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasında, "Yıllar önce sabrımızı, gücümüzü, azmimizi gösterdiğimiz yedi düvele, bu sefer birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi göstermek için Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için toplandık. Bugün son devletimizi kuranların, yaşatanların manevi huzurunda şükran hislerimizi ifade etmek için toplandık. Cumhuriyetimizin 96 yıllık tarihi, milletimizin en zor şartlarda dahi nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bizlere umut veren, attığımız her adımda ders almamız gereken bir dönemdir. Bu topraklarda geçen bin yıllık şanlı Türk tarihinin omuzlarında yükselen genç cumhuriyetimizi Gazi Mustafa Kemal'in veciz bir şekilde ifade ettiği gibi muasır medeniyetler üzerine çıkarma mücadelesini ilk günkü gibi azimle, inançla heyecanla sürdürüyoruz. Bugün 20. yüzyılın yardım alan ülkesi değil, 21. yüzyılın yardım eden ülkesiyiz. Mazlumlara kol ve kanat geren ülkeyiz. Öğüt verilen değil, sözü dinlenen, başarıları örnek gösterilen ülkeyiz. Birlik ve beraberliğimiz sürdükçe, atalarımıza layık evlatlar olarak azimle çalıştıkça dünyanın en önde gelen ülkeler olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşı kahramanlarımızı, bu vatan için canlarını feda ederek milletimizin gönlünde ölümsüzleşen aziz şehitlerimizi , gazilerimizi rahmetle minnetle şükranla yad ediyor, hepinizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum" dedi.
Program öğrencilerin şiir okuması,halk oyunu gösterileri ile devam etti. Tören il genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin takdim edilmesi sonrasında resmi geçit ile son buldu.
Programa Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Keskin, Askerlik Şube Başkanı Yavuz Tutgaç, AK Parti İlçe Başkanı Ferhat Yıldız, CHP İlçe Başkanı Murat Sezer, MHP İlçe Başkanı Engin Aydın, daire amirleri, STK temsilcileri, okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

SİNOP

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkeli'de 29 Ekim kutlamaları
YEREL HABERLER Türkeli'de 29 Ekim kutlamaları
Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına büyük ilgi
YEREL HABERLER Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına büyük ilgi
Sinop’ta 29 Ekim coşkusu
YEREL HABERLER Sinop’ta 29 Ekim coşkusu
2. Geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü
YEREL HABERLER 2. Geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü
Sinop’ta Cumhuriyet Bayramı, çelenk töreniyle başladı
YEREL HABERLER Sinop’ta Cumhuriyet Bayramı, çelenk töreniyle başladı
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
Türkeli Hastanesine yeni başhekim
YEREL HABERLER Türkeli Hastanesine yeni başhekim
Ölüme terk edildikleri yayladan kurtarılan köpekler, barınakta
YEREL HABERLER Ölüme terk edildikleri yayladan kurtarılan köpekler, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X