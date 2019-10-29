Boyabat'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Boyabat Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen kutlama töreni İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy ve Belediye Başkanı Şefik Çakıcı tarafından törene katılan öğrenciler ve halkın bayramını kutlamalarıyla başladı.

İstiklal Marşı'nın okunuşu ardından Kaymakam Aksoy, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasında, "Yıllar önce sabrımızı, gücümüzü, azmimizi gösterdiğimiz yedi düvele, bu sefer birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi göstermek için Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için toplandık. Bugün son devletimizi kuranların, yaşatanların manevi huzurunda şükran hislerimizi ifade etmek için toplandık. Cumhuriyetimizin 96 yıllık tarihi, milletimizin en zor şartlarda dahi nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bizlere umut veren, attığımız her adımda ders almamız gereken bir dönemdir. Bu topraklarda geçen bin yıllık şanlı Türk tarihinin omuzlarında yükselen genç cumhuriyetimizi Gazi Mustafa Kemal'in veciz bir şekilde ifade ettiği gibi muasır medeniyetler üzerine çıkarma mücadelesini ilk günkü gibi azimle, inançla heyecanla sürdürüyoruz. Bugün 20. yüzyılın yardım alan ülkesi değil, 21. yüzyılın yardım eden ülkesiyiz. Mazlumlara kol ve kanat geren ülkeyiz. Öğüt verilen değil, sözü dinlenen, başarıları örnek gösterilen ülkeyiz. Birlik ve beraberliğimiz sürdükçe, atalarımıza layık evlatlar olarak azimle çalıştıkça dünyanın en önde gelen ülkeler olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşı kahramanlarımızı, bu vatan için canlarını feda ederek milletimizin gönlünde ölümsüzleşen aziz şehitlerimizi , gazilerimizi rahmetle minnetle şükranla yad ediyor, hepinizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum" dedi.

Program öğrencilerin şiir okuması,halk oyunu gösterileri ile devam etti. Tören il genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin takdim edilmesi sonrasında resmi geçit ile son buldu.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Keskin, Askerlik Şube Başkanı Yavuz Tutgaç, AK Parti İlçe Başkanı Ferhat Yıldız, CHP İlçe Başkanı Murat Sezer, MHP İlçe Başkanı Engin Aydın, daire amirleri, STK temsilcileri, okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

SİNOP 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:46

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.