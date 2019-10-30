Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Sinop’ta fener alayı düzenlendi. Fener alayına binlerce Sinoplu katıldı.

Sinop Hükümet Konağı önünden başlayan fener alayı, İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde devam etti. Fener alayına Sinop Valisi Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Emniyet Müdürü Cahit Şahin, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ardından Uğur Mumcu Meydanı'nda 29 Ekim konseri düzenlendi. Konser öncesi sahneye çıkan Belediye Başkanı Barış Ayhan, tüm Sinopluların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

SİNOP 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:44

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.