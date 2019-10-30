Sinop’ta Umre Çalışmaları İstişare Toplantısı

Sinop İl Müftülüğü 20192020 yılı umre faaliyetlerine hız vermek ve umre hizmetlerini daha çok kişiye ulaştırmak için istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Sinop Üniversitesi Uygulama Otelinde düzenlenen toplantı, Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik başkanlığında yapıldı. Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan toplantı, devamında konuşma yapan İl Müftüsü Çelik, umre hizmetlerinin önemine değinerek, “Umre turlarımızı halkımıza duyurarak Diyanet İşleri Başkanlığının umre organizasyonları ile gitmelerine vesile olmamız gerekmektedir. Bu hususta hepimize görev düşmektedir. Önceki yıllara göre yapılan organizasyonların kalitesi her geçen gün artmaktadır. Bu istişare toplantısının amacı Umrecilerimizi başkanlığımızın organizasyonuyla bir arada ve beraber olarak nasıl Umreye götürebiliriz? Bu konuda ki fikirlerinizi düşüncelerinizi önemsemekteyiz” dedi.

Devamında Müftü Çelik, “20182019 umre sezonunda Diyanet İşleri Başkanlığı umre organizasyonu ile Sinop’tan 300 kişiyi umreye gönderdik. İnşallah 20192020 umre sezonunda ise hedefimiz bu rakamı daha yukarı çıkartmaktır. İl ve ilçelerimizde umre faaliyeti için yoğun mesai harcayan görevlilerimizin ortak turlar düzenleyerek daha net ve etkili umre programı hedeflemekteyiz” diye konuştu.

Toplantıya katılan görevlilerin görüşlerini aktardığı ve umrecilerin yaşadığı muhtemel sorunların çözümü üzerinde istişare yapılmasının ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya İl Müftü Yardımcıları Abdullah Söylemez, Ayşe Gül Gürbüz, ilçe müftüleri, Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Semiz, Diyanet İşleri Başkanlığı umre organizasyonunda görev alıp grup oluşturan din görevlileri katıldı.

SİNOP 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:44

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.