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Salim Akbaş: "YÖREX'te şehrimizin tanıtımı için büyük adımlar attık"

İHA

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salim Akbaş, Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) Sinop’un tanıtımı için büyük adımlar attıklarını söyledi.
Sinop, Antalya'da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda başta mantı olmak üzere nokul, kotra, kestane ve bıçak gibi yöresel ürünlerini tanıttı. Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sinop TSO Başkanı Salim Akbaş, Sinop mantısının ‘diyet bozduracak şekilde’ ilgi gördüğünü ifade etti. Akbaş, “Hamur yemeyenlerin, daha önceden mantı yemeye tövbe etmiş kişiler bile mantımızı yedikten sonra paketlerce aldı. Fuarda Sinop standına hiç olumsuz bir geri dönüş yaşamadık çok şükür. Fuara ilgi ve alaka oldukça yoğundu, yaklaşık 300 bin katılım gerçekleşti. Gelen katılımcıların büyük kısmı sabah kahvaltıda nokulumuzu yedi, akşam yemeğinde mantımızı aldı. Sadece bunlarla da kalmadı, zincir marketler yönetimleriyle, gurmelerle birçok görüşmeler de yapma fırsatımız oldu. Önümüzdeki günlerde hepsini ilimize davet ettik, ilgilendikleri konuyu yerinde inceleme yapmalarını istedik. Birçok misafirimiz olacak. Bence Sinop’un tanıtımı için güzel bir adım atmış olduk” dedi.
Akbaş, bir sonraki fuara kesinlikle Sinop’tan katılım olacağını, ilk yılda tespit edilen eksikleri de tamamlayarak tam anlamıyla fuarda kendilerini göstereceklerini sözlerine ekledi.

SİNOP

31 Ekim 2019 Perşembe

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