Gerze'de fiber hat çalışması

Türk Telekom Gerze ilçe merkezi genelinde FiberkenTT dönüşüm çalışmalarına başladı.

Fiberkentt projeleri ile bakır kablo altyapısı üzerinden verilen hizmetler, verimliliği yüksek olan yeni nesil santraller /outdoor sistemler ve fiberoptik kablolarla değiştiriliyor.

Bu kapsamda mahallelerde fiberoptik kablo çekim çalışmaları ve sistem kurulumları tamamlandı. Türk Telekom Sinop İl Müdürü Mustafa Töre, kasım ayı içerisinde tüm kullanıcıların mevcut hatlarının outdoor fiber sistem üzerine aktarma çalışmalarının tamamlanacağını duyurdu. FiberkentTT projesi sayesinde Türk Telekom kullanıcılarına daha yüksek hızlarda (100 Mbps’e kadar) ve daha kaliteli internet hizmeti, ip tabanlı teknolojiler üzerinden telefon hizmeti, televizyon keyfini katlayacak teknolojik özellikleri ve Tivibu (IPTv) gibi hizmetler sunulacağı belirtildi. Son olarak; yeni yetişen nesillerin ve tüm müşterilerinin bilgiye erişimin altyapısını sağlamak sorumluluğu ile çalışmalarının il genelinde devam edeceğini belirten Töre, “Türk Telekom olarak Türkiye’nin tartışmasız iletişim ve eğlence teknolojileri lideri olarak, her alanda işimizi en iyi şekilde yaparak, müşterilerimizin iş ve yaşamlarını zenginleştirmelerini sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

SİNOP 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:43

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.