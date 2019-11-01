Kızılay’dan kan bağışı çağrısı

Türk Kızılayı Sinop Kan Alma Birimi Sorumlu Hekimi Muharrem Coşkuner, Kızılay Haftası'nda, vatandaşlara kan bağışında bulunma çağrısı yaptı.

Dr. Muharrem Coşkuner, yaptığı açıklamada, “İçinde bulunduğumuz Kızılay Haftası dolayısıyla Sinop halkını bağış yapmaya davet ediyoruz. Sokakta üniversite öğrencilerimiz gönüllü olarak Kızılay adına kan bağışı toplamaya çalışıyorlar, ama bizim dileğimiz, insanlarımızın kan bağışının ne derece önemli olduğuna farkına varmaları, bağış için kendi istekleriyle gelmeleri ve düzenli olarak kan bağışında bulunmalarıdır” dedi.

“Kan yoksa hayat da yok” diyen Coşkuner, “Kızılay Haftası'nda kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve siyasi partilerimizi kan bağışında farkındalık oluşturmaları için davet ediyoruz” diye konuştu.

SİNOP 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:37

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