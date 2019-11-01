Boşanmak üzere olduğu eşini kaçırarak kaynanasını vuran şahıs yakalandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini darp ederek kaçıran ve kaynanasını silahla vurarak kaçan şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre Ayancık ilçesine bağlı Yenikonak köyünde öğretmenlik yapan Ceylan A. (28), iddiaya göre boşanmak üzere olduğu eşi tarafından darp edilerek kaçırıldı. Yakın tarihte cezaevinden çıkan Murat C., Ceylan A.'yı kaçırdığı sırada engel olmak isteyen kayınvalidesi Hamide A.'yı silahla yaraladı.

Olayın ardından kaçırdığı eşi Ceylan A. ile her yerde aranan Murat S., jandarma ekipleri tarafından Boyabat ilçesine bağlı Uzunçam köyündeki ormanlık alanda bulunarak Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Kaçırılan öğretmen Ceylan A. da kurtarıldı.

SİNOP 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:37

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