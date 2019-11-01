Elma ağacından düşen kişi yaralandı

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Türkeli ilçesinde, elma toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Türkeli ilçesine bağlı Çatakgüney köyünde meydana gelen olayda Cafer Çetinkaya elma toplamak çıktığı ağaçtan, bastığı dalın kırılması sonucu yere düşerek yaralandı.

Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan Cafer Çetinkaya, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesime sevk edildi.

SİNOP 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:37

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