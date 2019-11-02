Pencereden girmeye çalışırken düşerek yaralandı Yaralı, kapı kilitli olunca pencereden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi

Sinop’ta bir çocuk, kapıyı açmadığı iddiasıyla evdeki arkadaşına ulaşmak için pencereden girmeye çalıştı. Apartmanın penceresinden girdiği sırada düşerek hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop’ta bir evin ikinci katına, anahtarları olmadığı için dayadıkları merdivenle çıkan Yasin T., anahtarı olmadığı için apartmanın havalandırma penceresinden girmeye çalıştı. İçeri girerken dengesini kaybeden Yasin T., apartmanın iç kısmına düşerek yaralandı. Yanında bulunan arkadaşları, yaralanan çocuk için ambulans çağırdı ancak anahtarları olmadığı için yaralı, kapıdan çıkarılamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı çocuğu pencereden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaşanan bu olay, polis tarafından çocukların ailelerine bildirildi.

SİNOP 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:38

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