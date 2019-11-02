Pencereden girmeye çalışırken düşerek yaralandı Yaralı, kapı kilitli olunca pencereden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Pencereden girmeye çalışırken düşerek yaralandı Yaralı, kapı kilitli olunca pencereden çıkarılarak ...

İHA

Sinop'ta bir çocuk, kapıyı açmadığı iddiasıyla evdeki arkadaşına ulaşmak için pencereden girmeye çalıştı. Apartmanın penceresinden girdiği sırada düşerek hafif yaralandı.

Pencereden girmeye çalışırken düşerek yaralandı Yaralı, kapı kilitli olunca pencereden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi

Sinop’ta bir çocuk, kapıyı açmadığı iddiasıyla evdeki arkadaşına ulaşmak için pencereden girmeye çalıştı. Apartmanın penceresinden girdiği sırada düşerek hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sinop’ta bir evin ikinci katına, anahtarları olmadığı için dayadıkları merdivenle çıkan Yasin T., anahtarı olmadığı için apartmanın havalandırma penceresinden girmeye çalıştı. İçeri girerken dengesini kaybeden Yasin T., apartmanın iç kısmına düşerek yaralandı. Yanında bulunan arkadaşları, yaralanan çocuk için ambulans çağırdı ancak anahtarları olmadığı için yaralı, kapıdan çıkarılamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı çocuğu pencereden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaşanan bu olay, polis tarafından çocukların ailelerine bildirildi.

SİNOP

02 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 07:05
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 15:13
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mevsimin ilk karı düşen Hacıağaç Dağı'nda kartpostallık görüntü
YEREL HABERLER Mevsimin ilk karı düşen Hacıağaç Dağı'nda ...
Ayancık’ta kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Ayancık’ta kan bağışı kampanyası
Elma ağacından düşen kişi yaralandı
YEREL HABERLER Elma ağacından düşen kişi yaralandı
Boşanmak üzere olduğu eşini kaçırarak kaynanasını vuran şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Boşanmak üzere olduğu eşini kaçırarak kaynanasını ...
Boşanmak üzere olduğu eşini kaçırdı, kaynanasını silahla vurdu
YEREL HABERLER Boşanmak üzere olduğu eşini kaçırdı, kaynanasını ...
Boyabat'ta trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Boyabat'ta trafik kazası: 1 ölü
Kızılay’dan kan bağışı çağrısı
YEREL HABERLER Kızılay’dan kan bağışı çağrısı
Sinop’ta tüp patlaması: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sinop’ta tüp patlaması: 1 yaralı
Gerze'de fiber hat çalışması
YEREL HABERLER Gerze'de fiber hat çalışması
Sinop’ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Sinop’ta uyuşturucu operasyonu
Salim Akbaş: "YÖREX'te şehrimizin tanıtımı için büyük adımlar attık"
YEREL HABERLER Salim Akbaş: "YÖREX'te şehrimizin tanıtımı için büyük ...
Sinop Lakerda Festivali, ikinci yılına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sinop Lakerda Festivali, ikinci yılına hazırlanıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X