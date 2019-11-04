Sinop, “Geleceğe Nefes” kampanyasında kotayı aştı

Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen “Geleceğe Nefes” adlı fidan bağışı kampanyasına ülke genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hedeflenen rakam aşılarak, kısa sürede kampanyaya yüzde 107’lik katılım gerçekleşti.

Tarım ve Orman Bakanlığına ait kampanya web sitesi www.gelecegenefes.com‘dan alınan bilgiye göre, hedeflenen 11 milyon 47 bin fidan kotası aşılarak, kampanya bitim tarihine bir hafta kala yaklaşık 12 milyon fidan bağışında bulunuldu. Denizi ve doğasıyla ön plana çıkan Sinop ise kampanyaya katılımda tam performans gösterdi. Sinop, kendisi için hedeflenen 67 bin 250 fidan kotasını aşarak 67 bin 500’e yaklaştı.

Kampanya katılım oranlarının anlık yayımlandığı gelecegenefes.com internet sitesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan açıklamada; “Teşekkürler Türkiye. ‘Geleceğe Nefes’ seferberliğinde 11 Kasım 2019’da 81 ilde 2023 noktada dikilecek 11 milyon fidanı kısa sürede sahiplendiniz. Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak konusundaki bu heyecana karşılık fidan sahiplenme kampanyamıza devam ediyoruz. Sahipleneceğiniz veya bağışlayacağınız fidanları 11 Kasım sonrasında da toprakla buluşturmaya devam edeceğiz. Haydi Türkiye bir gün değil, her gün geleceğe nefes olmaya" ifadeleri kullanıldı.

SİNOP 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

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