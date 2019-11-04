Sinop'ta orman yangını

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Sinop'ta Bozburun mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Bozburun mevkiinde ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yaklaşık yarım saatte söndürülen yangında 1 buçuk dönümlük alan zarar gördü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİNOP 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

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