Sinop'ta 5 kiloluk kırlangıç balığı yakalandı

Sinop'ta kıyı balıkçıları tarafından 5 kiloluk kırlangıç balığı yakalandı.

Karadeniz’de nadir yakalanan kırlangıç balığının kilosu 100 TL’den satışa sunuluyor. Balıkçı Eşref Balyemez, yaptığı konuşmada, “Biraz pahalı bir balık. Genelde restoranlar ve oteller satın alıyor bu balığı. Hatta il dışına da yolladığımız oluyor. Bu balığın çorbası, buğulaması ve şişi çok lezzetli oluyor. Elimize iki adet geldi. Balıklar 5 kilo geliyor, 500 TL’ye tezgaha koyduk" dedi.

SİNOP 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

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