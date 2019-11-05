5 kiloluk kırlangıç balığı, 500 TL'ye satılıyor

SİNOP'ta kıyı balıkçılarınca avlanan 5'er kiloluk 2 kırlangıç balığı, tezgahta 500'er TL'ye satışa sunuldu.

Karadeniz'de nadir avlanan kırlangıç balığı, Sinop'ta kıyı balıkçılarının ağına takıldı. 5'er kilo ağırlığındaki 2 balık, konulduğu tezgahta 500'er TL'ye satışa sunuldu. Sinoplu balıkçı Eşref Balyemez, kırlangıç balığının alıcısının restoranlar olduğunu belirterek, "Balık biraz pahalı olduğu için genelde restoranlar ve oteller alıyor. Hatta fazla tutulan olursa il dışına yolluyoruz. Bir tanesi 5 kilo geliyor. Bu balığın çorbası ve buğulaması çok lezzetli oluyor. Ama isteyen şiş ızgara da yapıp yiyebilir" dedi.



SİNOP 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:41

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