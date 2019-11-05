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Avrupalı veteriner adayları, sokak hayvanları için seferber

DHA

SİNOP'un Boyabat ilçesinde ölüme terk edildikleri Emirli Yaylası´ndan kurtarılarak barınağa yerleştirilmeleri ile gündeme gelen köpekler için bu kez kente gelen Avrupalı 3 veteriner fakültesi öğrencisi seferber oldu. Öğrenciler, sokak hayvanlarını gönüllü tedavi ediyor, bakımlarına yardımcı oluyor. 

SİNOP'un Boyabat ilçesinde ölüme terk edildikleri Emirli Yaylası´ndan kurtarılarak barınağa yerleştirilmeleri ile gündeme gelen köpekler için bu kez kente gelen Avrupalı 3 veteriner fakültesi öğrencisi seferber oldu. Öğrenciler, sokak hayvanlarını gönüllü tedavi ediyor, bakımlarına yardımcı oluyor. 
Uluslararası Erasmus Plus projesi kapsamında Sinop´a gelen Almanya Hannover Üniversitesi öğrencileri Finlandiyalı Heidi Peltola (29) ve Bosna Hersekli Sumeja Janic (25) ile Selanik Üniversitesi´nden Yunan Loannis Voutsas (24), Sinop Belediyesi Tülay Sevgi Erşahin Can Dostları Bakımevi'nde sokak hayvanlarını gönüllü tedavi ediyor. Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nce hayata geçirilen 'Gönüllü Hizmetli' projesi kapsamında görev alan Avrupalı 3 veteriner adayı, köpeklerle vakit geçiriyor, onları besliyor.
Proje sorumlusu İrem Ebru Kuru, genç veterinerleri Sinop'ta ağırladıklarını belirterek, "Öğrenci arkadaşlarımız hem işi öğreniyorlar hem de onların sayesinde daha fazla hayvana yardım eli ulaştırıyoruz. Ayrıca, insanların daha duyarlı olmalarını sağlıyoruz. İnsanlar da sokak hayvanlarının farkında oluyor. Karşılıklı bir yarar söz konusu" dedi.
'SOKAK HAYVANLARINA YARDIM ÇOK GÜZEL'
Alman öğrenci Heidi Peltola, "Sinop'ta olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada sokak hayvanlarına yardım etmek çok güzel. Hayvanlarla vakit geçirmek, onlara dokunabilmek, yardım edebilmek beni mutlu ediyor" diye konuştu. Bosna Hersekli Sumeja Janic de, "Hayvanları çok seviyorum" dedi. 
'BARINAKLARDA GÖREV ALDILAR'
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ise, Avrupalı 3 veteriner hekim adayının barınaklarında görev aldığını belirterek, "Bunu bir nevi staj olarak da düşünebiliriz. Bünyemizde 4 veteriner hekimle sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve kısırlaştırılmasını sağlıyoruz. Sağlık sorunu yaşayan hayvanların sağlıklarına kavuşması için ellerinden geldiği kadar mücadele ediyorlar. Derneğimizinde olağanüstü katkılarıyla bunları gerçekleştiriyoruz. Genç veteriner hekim adaylarımızda bize yardımcı oluyor" diye konuştu.
KÖPEKLER YAYLADA ÖLÜME TERK EDİLMİŞTİ
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı 1300 rakımlı Emirli Yaylası'nda geçen ay, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, 19 köpek, ormanlık alana terk edildi. Yiyecek bulmakta zorlanan başıboş köpeklere çevre sakinleri sahip çıktı. Durumu yetkililere iletmelerine karşın önlem alınmadığını öne süren köy sakinleri ve hayvanseverler, kendi imkanlarıyla mama ve çeşitli yiyeceklerle beslemeye çalıştıkları köpeklerin terk edilmesine de tepki gösterdi. Bu arada hastalanan köpekleri de özel araçlarıyla kent merkezindeki veterinere götürerek tedavi ettirdi. Konunun gündeme gelmesiyle de Sinop Belediyesi terk edilen köpekler için harekete geçti. Yaylaya çıkan ekiplerin topladığı 19 köpek, tedavi için barınağa götürüldü.

SİNOP

05 Kasım 2019 Salı

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