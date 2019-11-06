Balıkçıların ağına 10 kiloluk levrek takıldı

Sinop’ta kıyı balıkçılarının ağına yakalanan 6 ile 10 kilo arasındaki levreklerin fiyatı 10001500 TL’yi buluyor.

Karadeniz’de nadir avlanan ve restoranların büyük talep gösterdiği levrek balığı, kilosu 150 TL’ye satılıyor. Sinoplu balık satıcısı İsmail Değer, levreğin değerli bir balık olduğunu ifade etti. Değe, “Son günlerde çaparacı arkadaşlarımız levrek avlıyor. Bugün bize 7 tane geldi, birkaç tanesini şehir dışına gönderdik. 10 kiloluk olan vardı, Ankara’dan bir lokanta istedi, oraya gönderdik. Birkaç yere daha gönderdik, 6, 7, 8 kilo civarında levrek yakalandı” ifadelerini kullandı.

Balıkçı Değer, levreğin kilosunun 150 TL olduğunu belirterek, “Biraz pahalı bir balık bu. Genelde lokantalara gönderiyoruz. Kilosu şu anda 150 TL. 10 kiloluk levrek neredeyse asgari ücret fiyatına geliyor, 1500 TL’ye satılıyor. Tutan arkadaşlarımızın emeği var, tutması zahmetli bir balık. Ya kıyı balıkçıları yakalıyor, yada zıpkınla avlanıyor. Ama kolay yakalanmıyor. Şuanda tezgahtaki levreklerin birisi 6 buçuk kilo, diğeri 7 kilo. Bunların da fiyatı 9501000 TL civarında” dedi.

SİNOP 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:36

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.