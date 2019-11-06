Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. Ayağı Sinop’ta

2019 Türkiye OffRoad Şampiyonası 5. Ayak yarışları 0910 Kasım tarihleri arasında Sinop'ta yapılacak.

Sinop Off Road Kulübü, 0910 Kasım 2019 tarihleri arasında Sinop’ta gerçekleşecek olan Türkiye OffRoad Şampiyonası 5. Ayak yarışı ile ilgili olarak basın toplantısı düzenledi. 2018 Türkiye OffRoad Şampiyonası'nda birincilik elde eden Sinop OffRoad Kulübü, bu yıl da birincilik için mücadele edecek.

Yarış hakkında bilgi veren Sinop OffRoad Kulübü Başkanı ve aynı zamanda şampiyon unvanına sahip pilot Cevdet Durdu, “Yarışımız iki gün sürecek. 1. günü, geçtiğimiz haftalarda elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz Sinop'un değerli simalarından olan Yalçın ağabeyimizin ismini taşıdığı 'Yalçın Öztaban Orman Etabı' Akliman'da saat 12.00'de start alacak. 2. günü ise 'Atam İzindeyiz Seyirci Etabı' Bostancılı mevkisinde saat 11.30'da başlayacak. Yaklaşık 50 ekip 25 OffRoad aracının kıyasıya mücadele edeceği parkur, seyri kolay ve seyir keyfi yüksek olacak şekilde büyük bir titizlikle hazırlandı” dedi.

SİNOP 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:36

YATSI 18:58

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