Boyabat hava kalitesinde hassas konuma geldi

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde çalışan Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre Boyabat hava kalitesi olarak hassas konuma geldi.

Havaların soğuması ile yakılan soba, kalorifer bacalarından yayılan karbonmonoksit gazı ve çevresel etkenlerle birlikte Boyabat'ın hava kalitesi Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerinde hassas gruplar arasında yer aldı. Boyabat'ta etkinlik yapacaklar için, "Açık hava sporları, bisiklet sürmek,açık havada yürüyüş ve dışarıda piknik yapmak için iyi bir hava değil" ifadelerine yer verildi.

Boyabat dışında izleme istasyonu bulunan Sinop ve Erfelek bölgelerinde ise hava kalitesinin iyi olduğu, birçok aktiviteye uygun bir hava kalitesine sahip olunduğu ifade edildi.

SİNOP 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:43

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