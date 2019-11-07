Gönül elçileri, göçmenlerin yanında

Sinop Türkeli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Bir Tutam Sevgi, Merhamet ve Kardeşlik" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Müslüman göçmen ailelerin evlerini ziyaret ederek yardımda bulunuyorlar.

Sinop'un Türkeli İlçe İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İngilizce Öğretmeni Elif Aktaş'ın öncülüğünde geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da örnek bir sosyal sorumluluk projesine devam ediyorlar. Ülkelerindeki iç savaştan dolayı Türkiye'ye sığınan yoksul Afganistan ve Pakistan uyruklu aileleri yalnız bırakmayarak, öğrenciler evlerinden, komşularından, mahallelerinden yardımlar toplayarak, sığınmacı aileleri ziyaret edip, yardımda bulunuyorlar.

Okul Müdürü Muhammet Özcan, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizde vatan ve bayrak sevgisini artırmak, merhamet, yardımseverlik ve misafirperverlik duygularını aşılamak, 'Ensar ve muhacir kardeşliği'ni öğretmek amacıyla okulumuz İngilizce öğretmeni Elif Aktaş ve öğrencilerimiz tarafından dört yıldır yardım kampanyası yürütülmektedir. 'Her yardım, cennete doğru bir basamaktır' diyerek çıktığımız yolda Kastamonu’da bulunan, Afganistan ve Pakistan gibi çeşitli Müslüman ülkelerinden ülkemize göç etmiş, mağdur durumda olan ailelere yardımda bulunduğumuz projemiz kapsamında bu sefer mağdur ailelere öğrencilerimiz evlerinden, komşularından, mahallelerinden yardımlar topladılar ve sığınmacı kardeşlerimize yardımda bulunarak gönülden günüle köprü kurup, ülkemizin misafirperverliğini göçmen ailelere kanıtladılar. Öğrencilerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

SİNOP 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:43

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