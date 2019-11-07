Sinop Şehit Ömer Can Açıkgöz İmam Hatip Lisesinde açılan "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergisi"nde öğrenciler yeteneklerini sergiledi.

Fuara Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Davut Kaya, çeşitli okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Açılış konuşmasını yapan okul müdürü Şükrü Eraltan, “Bilim, çoğumuzun sandığı gibi ne ilk defa Rönesans’tan sonra, ne de batı dünyasında ortaya çıkmıştır. Bilim, insanlığın var oluşundan itibaren ortaya çıkmıştır. Avrupa, orta çağ karanlığı yaşarken, İslam alemi kültür, sanat ve bilim alanlarında zirve yaşıyordu. Amacı Allah rızası ve insana hizmet olmayan Batı dünyasındaki bilim, dünyamızı çevre krizlerine, savaşlara, ölümlere sürüklemektedir. İslam aleminin bilimi, Allah’ın rızasını ve insanlığa hizmeti hedeflemektedir. Bu çalışmalarımızın, geleceğin büyük bilim adamlarının gelişine işaret olmasını temenni ediyorum” dedi.

Okul içerisinde düzenlenen etkinlikte 20 proje sergilendi. Sergiyi gezen Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin ve il Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Davut Kaya, fuardaki projeleri inceledi, stant başındaki öğrenciler, fuarı gezen davetlilere projeleri hakkında bilgi verdi.

Fuarda en çok dikkat çeken “Su mercimeğinden gübre üretimi” projesi oldu. Proje koordinatörü Biyoloji öğretmeni Dr. Özlem Yılmaz yaptığı konuşmada, “Su mercimeğini gübre olarak kullandık, burada mısır ve bezelyenin gelişiminin üzerinde etkilerini inceledik. Su mercimeği azot ve fosfor bakımından zengin bir bitki. Ayrıca fotosentetik ve bitkisel olduğu için toprağa kimyasal gübreler gibi zararı yok, faydası var. Kimyasal gübrelere kıyasla daha ekonomik, daha pratik ve daha doğaya daha az zararlı. Genel olarak bu su mercimeği, toprağın bir takım ağır metaller, kimyasal gibi maddelerden arınmasında kullanılıyor” diye konuştu.

Ayrıca “Isı yalıtımlı ve su geçirmeyen hayvan kulübesi” projesini üreten öğrenciler, ilgililerden destek beklediklerini ifade etti. Cam yünü, mantar levha ve branda ile ürettikleri kulübenin, daha rahat ve taşına kolaylığının olduğunu belirttiler.

SİNOP 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:43

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