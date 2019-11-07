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Sinop İl Genel Meclisinden Lösemili Çocuklar Haftası farkındalığı

İHA

Sinop İl Genel Meclisi Kasım ayı 4. oturumunda lösemili çocuklara dikkat çekildi.

Sinop İl Genel Meclisinden Lösemili Çocuklar Haftası farkındalığı

Sinop İl Genel Meclisi Kasım ayı 4. oturumunda lösemili çocuklara dikkat çekildi.
Sinop İl Genel Meclisi 4. Oturumu Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumun ilk bölümünde 0208 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası ile ilgili farkındalık konuşmaları yapıldı. CHP'li İl Genel Meclisi Üyesi Ozan Sarısoy gündem dışı söz alarak meclis üyelerine taktığı maskeyle hitap etti. Sarısoy, Sinop Atatürk Devlet Hastenesi'ne lösemi ile ilgili ön tedavi uygulanabilecek ayrı bir ünite oluşturulmasını istedi. İl Genel Meclisi Başkanı Üçüncüoğlu da, Lösemili Çocuklar Haftası’na dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak istediklerini vurguladı. 29 Ekim 04 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası'na da değinen Üçüncüoğlu, kan bağışı, kök hücre ve organ bağışı konusunda da duyarlılığın önemine değindi ve meclis üyelerine bağış yapmaları çağrısında bulundu.

SİNOP

07 Kasım 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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